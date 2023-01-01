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Duck Life: Battle

Duck Life: Battle

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احصل على بطتك وابدأ القتال! أحدث لعبة Duck Life موجودة هنا وأفضل من أي وقت مضى. توجه إلى صالة الألعاب الرياضية لتدريب بطتك وتجهيزها للمعركة. حارب البط الآخر على طول طريقك للفوز بالعناصر التي ستحتاجها للتقدم في رحلتك لتصبح مقاتل البط المثالي. الماوس - انقر للتحرك والقتال والتدريب، Duck Life Battle هي الأحدث في سلسلة Duck Life معًا مع ducklife-space وDuck Life الأصلية التي أنشأتها Wix Games. لعبة ممتعة أخرى لهذا المبدع هي Ant Art Tycoon.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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