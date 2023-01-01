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Duck Life

Duck Life

poki.com

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Duck Life هي لعبة مغامرات عبر الإنترنت حيث تقوم بتدريب بطة على السباق في ثلاثة تخصصات: الجري والطيران والسباحة. يمكنك ممارسة كل من التخصصات بشكل فردي لرفع مستوى بطتك. الهدف هو ربح جائزة مالية كافية لإعادة بناء مزرعتك التي اجتاحها الإعصار. يتم الحصول على العملات المعدنية عن طريق تدريب أو سباق البط الآخر. تأكد من أن بطتك لديها الطاقة اللازمة للسباقات، وذلك عن طريق شراء البذور وإطعامها من المتجر. يمكن أيضًا استخدام أموال الجائزة لشراء قبعات البط الفاخرة أو الألوان الجديدة. تم إنشاء Duck Life في الأصل باستخدام Flash، وتم تحويلها إلى Unity WebGL لذلك تظل اللعبة متاحة على الويب المكتبي. تم إنشاء Duck Life بواسطة Wix Games، ومقرها في المملكة المتحدة. . وهم أيضًا منشئو Duck Life 2 وDuck Life 3 وDuck Life 4 وDuck Life: Battle.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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