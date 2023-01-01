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Super Bike the Champion

Super Bike the Champion

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Super Bike the Champion هي لعبة سباق تم إنشاؤها بواسطة Barnzmu. استمتع بالرسومات ثلاثية الأبعاد المذهلة وأدوات التحكم السلسة في السيارة أثناء السباق على دراجة نارية سريعة للغاية. ابدأ مسيرتك المهنية في مجال الدراجات النارية من خلال المشاركة في السباقات وكسب المال. أنفق أموالك التي كسبتها بشق الأنفس على تخصيص دراجتك وبدلتك وخوذتك وأحذيتك لتصبح الأفضل. انطلق وابدأ في ممارسة مهارات الركوب الخاصة بك لتصبح بطل الدراجة الفائقة! القيادة - WASD أو مفاتيح الأسهم Respawn - شريط الفضاء - تغيير الكاميرا - تم إنشاء CSuper Bike the Champion بواسطة Barnzmu. العبوا ألعابهم الرياضية الأخرى على Poki: Super MX - The Champion

الموقع الإلكتروني: poki.com

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