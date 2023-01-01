Super MX - Last Season هي لعبة سباق سيارات ثلاثية الأبعاد حيث تتنافس ضد 8 راكبي MX آخرين حول مسارات ترابية مختلفة! هناك الكثير من خيارات التخصيص المختلفة. من الخوذات إلى الدراجات، تسابق في طريقك إلى أعلى السلم واكسب المال للحصول على معدات أكثر روعة! إذا كنت لا تشعر بالروح التنافسية، يمكنك أيضًا القيام بجولة مجانية ورؤية الحيل التي يمكنك القيام بها. هل يمكنك أن تصبح سائق MX النهائي؟ استخدم WASD أو مفاتيح الأسهم للتحرك، اضغط على مفتاح المسافة لإعادة النشر. Super MX - تم إنشاء الموسم الأخير بواسطة Barnzmu. اطلع على بعض ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: وSuper MX - The Champion وSuper Star Car!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Super MX - Last Season. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.