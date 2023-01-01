WebCatalog
Army Warfare

Army Warfare

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Army Warfare على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Army Warfare هي لعبة معركة ثلاثية الأبعاد تستخدم نظام بناء سطح السفينة. اجمع بطاقات الوحدات العسكرية واستخدمها في ساحات مختلفة للقضاء على قواعد أعدائك. يساعدك الفوز في المعارك على التقدم وفتح بطاقات الوحدات والهجمات الجديدة، حتى تتمكن من توسيع مجموعتك. قم بترتيب التشكيلات، وبناء التكتيكات، ووضع الاستراتيجيات للتحركات، والسيطرة على جيش قوي من جنود النخبة، ونشر القوات لهدم أبراج دفاع العدو مرة واحدة وإلى الأبد. هل أنت مستعد للمشاركة في ساحة المعركة الشديدة هذه؟ استخدم البطاقة - زر الفأرة الأيسر، حرك الكاميرا - زر الفأرة الأيسر، أو WASD، أو مفاتيح الأسهم، التكبير/التصغير - التمرير بالماوس. تم إنشاء لعبة Army Warfare بواسطة Barnzmu. العب ألعابهم الرياضية الأخرى على Poki: Super Star Car وSuper MX - The Champion وSuper Bike the Championيمكنك لعب Army Warfare مجانًا على Poki.يمكن لعب لعبة Army Warfare على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Army Warfare. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Like a King

Like a King

poki.com

Stickman Army: The Defenders

Stickman Army: The Defenders

poki.com

Army Men Warfare

Army Men Warfare

now.gg

Poki Spider Solitaire

Poki Spider Solitaire

poki.com

Lordz.io

Lordz.io

poki.com

Lordz.io

Lordz.io

lordz.io

Stickman Army: Team Battle

Stickman Army: Team Battle

poki.com

Stickman Army: The Resistance

Stickman Army: The Resistance

poki.com

Tripeaks Solitaire

Tripeaks Solitaire

poki.com

Army of Soldiers : Worlds War

Army of Soldiers : Worlds War

now.gg

Tri Peaks

Tri Peaks

poki.com

Tactics Core

Tactics Core

tacticscore.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية