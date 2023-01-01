Army Warfare هي لعبة معركة ثلاثية الأبعاد تستخدم نظام بناء سطح السفينة. اجمع بطاقات الوحدات العسكرية واستخدمها في ساحات مختلفة للقضاء على قواعد أعدائك. يساعدك الفوز في المعارك على التقدم وفتح بطاقات الوحدات والهجمات الجديدة، حتى تتمكن من توسيع مجموعتك. قم بترتيب التشكيلات، وبناء التكتيكات، ووضع الاستراتيجيات للتحركات، والسيطرة على جيش قوي من جنود النخبة، ونشر القوات لهدم أبراج دفاع العدو مرة واحدة وإلى الأبد. هل أنت مستعد للمشاركة في ساحة المعركة الشديدة هذه؟ استخدم البطاقة - زر الفأرة الأيسر، حرك الكاميرا - زر الفأرة الأيسر، أو WASD، أو مفاتيح الأسهم، التكبير/التصغير - التمرير بالماوس. تم إنشاء لعبة Army Warfare بواسطة Barnzmu. العب ألعابهم الرياضية الأخرى على Poki: Super Star Car وSuper MX - The Champion وSuper Bike the Championيمكنك لعب Army Warfare مجانًا على Poki.يمكن لعب لعبة Army Warfare على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط في الوقت الحالي.

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