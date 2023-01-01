WebCatalog
Super Star Car

Super Star Car

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Super Star Car على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Super Star Car هي لعبة سباق ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة Barnzmu. ابدأ مسيرتك المهنية في Formula-1 بمجموعة من المركبات والحلبات. استمتع بالرسومات ثلاثية الأبعاد المذهلة وأدوات التحكم السلسة في السيارة أثناء السباق بأقصى سرعة. أنفق الأموال التي كسبتها على تحسينات الأداء والتحسينات الميكانيكية! لا تتردد في تغيير عرض الكاميرا للاستمتاع بالواقعية التي توفرها هذه اللعبة! هل أنت مستعد للسباق في طريقك إلى البطولة؟! Drive - WASD أو مفاتيح الأسهم Respawn - Space barChange Camera - تم إنشاء CSuper Star Car بواسطة Barnzmu. العبوا ألعابهم الرياضية الأخرى على Poki: Super MX - The Champion وSuper Bike the Champion

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Super Star Car. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Super Bike the Champion

Super Bike the Champion

poki.com

Super MX - Last Season

Super MX - Last Season

poki.com

Super MX - The Champion

Super MX - The Champion

poki.com

3D Car Simulator

3D Car Simulator

poki.com

Fury Bike Rider

Fury Bike Rider

poki.com

GP Moto Racing

GP Moto Racing

poki.com

3D Arena Racing

3D Arena Racing

poki.com

Heart Star

Heart Star

poki.com

Formula Car Racing: Car Games

Formula Car Racing: Car Games

now.gg

Army Warfare

Army Warfare

poki.com

Car Drift Racers 2

Car Drift Racers 2

poki.com

Race Master 3D - Car Racing

Race Master 3D - Car Racing

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية