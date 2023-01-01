Super Star Car هي لعبة سباق ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة Barnzmu. ابدأ مسيرتك المهنية في Formula-1 بمجموعة من المركبات والحلبات. استمتع بالرسومات ثلاثية الأبعاد المذهلة وأدوات التحكم السلسة في السيارة أثناء السباق بأقصى سرعة. أنفق الأموال التي كسبتها على تحسينات الأداء والتحسينات الميكانيكية! لا تتردد في تغيير عرض الكاميرا للاستمتاع بالواقعية التي توفرها هذه اللعبة! هل أنت مستعد للسباق في طريقك إلى البطولة؟! Drive - WASD أو مفاتيح الأسهم Respawn - Space barChange Camera - تم إنشاء CSuper Star Car بواسطة Barnzmu. العبوا ألعابهم الرياضية الأخرى على Poki: Super MX - The Champion وSuper Bike the Champion

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