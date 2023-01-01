Super MX - The Champion هي لعبة سباق موتوكروس. تجاوز خصومك بسرعة وقم بقفزات كبيرة! هل يمكنك الانتهاء في المركز الأول؟ عناصر التحكم: Drive - WASD أو مفاتيح الأسهم Respawn - Spacebar نبذة عن المنشئ: Super MX - تم إنشاء البطولة بواسطة Barnzmu. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

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