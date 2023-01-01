SuperBattle 2 هي لعبة تنافسية بين لاعبين تم إنشاؤها بواسطة YouDevice!. تقدم هذه اللعبة مجموعة من 51 لعبة صغيرة يمكنك لعبها بمفردك أو مع صديق. هناك ألعاب مثل كرة القدم، والسباق، والملاكمة، والتنس، والبونغ، ​​ومباريات الدبابات، والبوارج، وأكثر من ذلك بكثير. لن تصدق مدى سرعة مرور الوقت عندما تلعب SuperBattle 2. انطلق وأظهر لأصدقائك أنك البطل! مفاتيح الحركة - مفاتيح WASD مفاتيح الحركة - مفاتيح الأسهم تم إنشاء SuperBattle 2 بواسطة YouDevice!. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

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