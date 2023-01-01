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Ping Pong Chaos

Ping Pong Chaos

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Ping Pong Chaos هي لعبة بينج بونج عبر الإنترنت تم إنشاؤها بواسطة New Eich Games. العب كرة الطاولة من خلال القفز لضرب الكرة في الساحات الرياضية وفي الحانات وعلى الجبال. جرب أوضاع الدوران والكرات المختلفة لمزيد من المتعة. العب ضد الكمبيوتر أو صديق في وضع البطولة. تم إنشاء Ping Pong Chaos بواسطة New Eich Games، مبدعي Rooftop Snipers 2 وGetaway Shootout وTube Jumpers.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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