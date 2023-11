18 Wheeler Cargo Simulator 2 هي لعبة توصيل بضائع ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة Brain Software. هل أردت دائمًا كسب المال عن طريق توصيل البضائع المختلفة في جميع أنحاء البلاد وترقية شاحنتك بالمال الذي كسبته؟ في هذه اللعبة، أنت سائق شاحنة مسؤول عن توصيل وتفريغ الشحنات إلى الوجهة الصحيحة دون الإضرار بالصناديق والشاحنة. انطلق وأكمل كل مستوى وقارن نتائجك بنتائج أصدقائك. القيادة - WASD أو مفاتيح الأسهم - الفرامل - شريط المسافة - تبديل الكاميرا - C18 Wheeler Cargo Simulator 2 تم إنشاؤها بواسطة Brain Software. العب ألعاب السيارات الأخرى الخاصة بهم على Poki: Fortride: Open World، 2 Player City Racing 2، 2 Player City Racing، Just Park It 12، Extreme Off Road Cars وCar Drift Racers 2

الموقع الإلكتروني: poki.com

