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18 Wheeler Cargo Simulator

18 Wheeler Cargo Simulator

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18-Wheeler Cargo Simulator هي لعبة شاحنات، حيث هدفك هو توصيل البضائع إلى الوجهة. الطريق نحو تلك الوجهة ليس سهلاً دائمًا، وفي معظم الأحيان يتضمن زوايا ضيقة ومنحدرات سيئة. أكمل جميع المستويات لتصبح سيد الشاحنة النهائي! Drive - مفاتيح الأسهم لقد أنشأ برنامج Brainsoftware هذه اللعبة. وهم معروفون أيضًا بالعديد من ألعاب السيارات الأخرى على منصتنا مثل سلسلة Parking Fury.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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