Off-Road Rain Cargo Simulator هي لعبة شاحنات، حيث هدفك هو توصيل البضائع إليك إلى الوجهة. الطريق نحو تلك الوجهة ليس سهلاً دائمًا، وفي معظم الأحيان يتضمن زوايا ضيقة ومنحدرات سيئة. ادمج هذا مع بعض المسارات الترابية على الطرق الوعرة والمطر وستكتمل الصورة. أكمل جميع المستويات لتصبح سيد الشاحنة النهائي! Drive - مفاتيح الأسهم لقد أنشأ برنامج Brainsoftware هذه اللعبة. وهم معروفون أيضًا بالعديد من ألعاب السيارات الأخرى على منصتنا مثل سلسلة Parking Fury.

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