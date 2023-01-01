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Extreme Off Road Cars 3: Cargo

Extreme Off Road Cars 3: Cargo

poki.com

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Extreme Off Road Cars 3: Cargo هي لعبة محاكاة لقيادة الشاحنات حيث تكون مسؤولاً عن توصيل البضائع والطرود المختلفة إلى وجهاتها الصحيحة. كن حذرًا، لأن هذه اللعبة ستختبر مهاراتك في القيادة من خلال العقبات والتضاريس الوعرة والمخاطر البيئية. ستفتح مناطق ومركبات جديدة إذا نجحت في عملك. هل يمكنك التدرب على أن تكون أفضل سائق شاحنة في العالم؟ قم بإسقاط حمولتك في الوجهة الصحيحة. الفرامل - مفتاح المسافة - محرك الأقراص - مفاتيح الأسهم تدوير الكاميرا - زر الماوس الأيسر - سيارات الطرق الوعرة المتطرفة 3: تم إنشاء البضائع بواسطة برنامج Brain Software. ألق نظرة على لعبتهم الأخرى Just Park It 11 على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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