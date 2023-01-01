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Monster Truck Shadow Racer

Monster Truck Shadow Racer

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Monster Truck Shadow Racer هي لعبة سباق حيث يكتنف الظلام المسرح. شق طريقك عبر كل العقبات والمعارضين للفوز بالسباق. لا تنس الاستيلاء على جميع صناديق الوقود، وتأكد من إجراء الشقلبات للحصول على نقاط إضافية! هناك أكثر من 30 مستوى في اللعبة وأربع شاحنات جديدة لفتحها. يبدو مثيرا بالفعل؟ أنت تعرف ما يقولونه عن سباقات الشاحنات: كلما انخفض السطوع، زادت الإثارة! (لا يقولون ذلك، لقد قمنا بذلك للتو.) التحرك - W/S أو مفاتيح الأسهم الفرامل - تعزيز الفضاء - اليسار ShiftMonster Truck Shadow Racer تم إنشاؤه بواسطة BrainSoftware. اطلع على ألعابهم الأخرى: Fortride: Open World، وCar Drift Racers 2، وExtreme Off Road Cars 3: Cargo، وJust Park It 11، و2 Player City Racing على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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