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Monster Truck Racing Arena

Monster Truck Racing Arena

poki.com

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Monster Truck Racing Arena هي لعبة سباق ثلاثية الأبعاد تم تطويرها بواسطة Brain Software. يشعر. الاندفاع والأدرينالين يضخان في عروقك مع الشاحنات الضخمة القوية التي تتميز بها هذه اللعبة. هناك 16 مستوى من التحدي يمكنك التدرب عليها والتحسن فيها، مع كسب المال لشراء شاحنات جديدة. القيادة والتوجيه - WASD أو مفاتيح الأسهم Boost - تم إنشاء ShiftMonster Truck Racing Arena بواسطة Brain Software. لديهم ألعاب سباقات وألعاب رياضية أخرى مثيرة على Poki: Fortride: Open World، 2 Player City Racing، Just Park It 12، Extreme Off Road Cars وCar Drift Racers 2.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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