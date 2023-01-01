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3D Monster Truck: Skyroads

3D Monster Truck: Skyroads

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 3D Monster Truck: Skyroads على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بالقيادة رأسًا على عقب وقم بالدوران في لعبة Monster Truck ثلاثية الأبعاد: Skyroads! تتيح لك لعبة السباق البرية هذه قيادة سيارة معدلة وعربة الكثبان الرملية والشاحنة الضخمة من خلال دورات تدريبية بنطاق 360 درجة. قم بتشغيل النيترو لزيادة السرعة قبل التقليب والتدحرج في السماء!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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