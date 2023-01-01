3D Monster Truck: Skyroads

قم بالقيادة رأسًا على عقب وقم بالدوران في لعبة Monster Truck ثلاثية الأبعاد: Skyroads! تتيح لك لعبة السباق البرية هذه قيادة سيارة معدلة وعربة الكثبان الرملية والشاحنة الضخمة من خلال دورات تدريبية بنطاق 360 درجة. قم بتشغيل النيترو لزيادة السرعة قبل التقليب والتدحرج في السماء!

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