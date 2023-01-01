سحق، والوجه، والسرعة لتحقيق النصر في Car Simulator Arena! تتيح لك لعبة السباق ثلاثية الأبعاد هذه قيادة السيارات الغريبة والسيارات الكوبيه الكلاسيكية والحافلات والشاحنات الضخمة. في Free Roam، يمكنك ضرب الكرات، والانطلاق من المنحدرات، والاصطدام بالسيارات الأخرى. في وضع الديربي، يجب عليك مراوغة الخصوم للفوز!

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