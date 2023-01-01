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Car Simulator Arena

Car Simulator Arena

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Car Simulator Arena على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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سحق، والوجه، والسرعة لتحقيق النصر في Car Simulator Arena! تتيح لك لعبة السباق ثلاثية الأبعاد هذه قيادة السيارات الغريبة والسيارات الكوبيه الكلاسيكية والحافلات والشاحنات الضخمة. في Free Roam، يمكنك ضرب الكرات، والانطلاق من المنحدرات، والاصطدام بالسيارات الأخرى. في وضع الديربي، يجب عليك مراوغة الخصوم للفوز!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Car Simulator Arena. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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