Just Park It 12 هو الإصدار الثاني عشر من سلسلة مواقف السيارات الكلاسيكية. قم بقيادة شاحنة ضخمة عبر شوارع ضيقة مليئة بالعقبات وحركة المرور المزدحمة. قم بالمرور عبر حركة المرور دون أن تصطدم بالشاحنة، ثم أوقف السيارة في المكان الصحيح وأكمل جميع المسارات المصممة بدقة والتي تشبه مواقف الحياة الواقعية. هل يمكنك إثبات أنك الأفضل في ركن المركبات؟ كيفية اللعب: قم بإيقاف سيارتك دون أن تفقد كل صحتك. الفرامل - محرك مفتاح المسافة - مفاتيح الأسهم نبذة عن المبدع: تم إنشاء Just Park It 12 بواسطة Brain Software. اطلع على ألعابهم الأخرى على Poki: Fortide: Open World، وExtreme Off Road Cars، وMonster Truck Shadow Racer، و2 Player City Racing، وExtreme Off Road Cars 3: Cargo، وJust Park It 11.

