في مواقف شرطة دبي 2، أنت تقود سيارات شرطة لامبورغيني في دبي. هدفك هو ركن سيارتك في مسرح الجريمة بأسرع ما يمكن ولكن بالطبع دون الإضرار بالسيارة. سيكون من العار إتلاف سيارة لامبورغيني هذه، أليس كذلك؟ قم بالتجول باستخدام مفاتيح الأسهم. تم إنشاء Dubai Police Parking 2 بواسطة Brainsoftware. إنهم معروفون جيدًا بألعاب السيارات وألعاب الشاحنات مثل سلسلة Parking Fury 3D التي تحتوي على Parking Fury 3D: Night Thief وParking Fury 3D: Bounty Hunter والمدرسة القديمة Parking Fury 3D، ولكن أيضًا Highway Bike Simulator و18 Wheeler Cargo. محاكي.

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