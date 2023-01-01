Fortride: Open World

Fortide: Open World هي لعبة سيارات حيث يمكنك القيادة بحرية وبناء الطرق والمنحدرات أمامك. هناك الكثير لاكتشافه وبناءه في العالم. تأكد من التحقق من المركبات الأخرى التي يمكنك استخدامها! قم ببناء منحدر وقم ببعض الحيل الرائعة أثناء وجودك في الهواء! عناصر التحكم: تحريك - مفاتيح الأسهم، التعزيز - المسافة، تغيير السيارة - ناقل الحركة L + مفاتيح الأسهم، بناء الطرق - Q + WASD لتحديد نوع الطريق + المساحة المراد بنائها. نبذة عن المبدع: Fortride: تم إنشاء Open World بواسطة Brainsoftware. إنهم معروفون بألعاب المركبات الخاصة بهم مثل Park It وParking Fury وOff-Road Cargo وغيرها من المسلسلات!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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