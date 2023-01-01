WebCatalog
Fortride: Open World

Fortride: Open World

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fortride: Open World على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Fortide: Open World هي لعبة سيارات حيث يمكنك القيادة بحرية وبناء الطرق والمنحدرات أمامك. هناك الكثير لاكتشافه وبناءه في العالم. تأكد من التحقق من المركبات الأخرى التي يمكنك استخدامها! قم ببناء منحدر وقم ببعض الحيل الرائعة أثناء وجودك في الهواء! عناصر التحكم: تحريك - مفاتيح الأسهم، التعزيز - المسافة، تغيير السيارة - ناقل الحركة L + مفاتيح الأسهم، بناء الطرق - Q + WASD لتحديد نوع الطريق + المساحة المراد بنائها. نبذة عن المبدع: Fortride: تم إنشاء Open World بواسطة Brainsoftware. إنهم معروفون بألعاب المركبات الخاصة بهم مثل Park It وParking Fury وOff-Road Cargo وغيرها من المسلسلات!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fortride: Open World. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Just Park It 12

Just Park It 12

poki.com

Dubai Police Parking 2

Dubai Police Parking 2

poki.com

Parking Fury 3D: Beach City

Parking Fury 3D: Beach City

poki.com

Parking Fury 3D

Parking Fury 3D

poki.com

Just Park It 11

Just Park It 11

poki.com

GP Moto Racing

GP Moto Racing

poki.com

18 Wheeler Cargo Simulator

18 Wheeler Cargo Simulator

poki.com

Extreme Off Road Cars

Extreme Off Road Cars

poki.com

Off-Road Rain Cargo Simulator

Off-Road Rain Cargo Simulator

poki.com

18 Wheeler Cargo Simulator 2

18 Wheeler Cargo Simulator 2

poki.com

Extreme Car Parking!

Extreme Car Parking!

poki.com

Cartoon Racers: North Pole

Cartoon Racers: North Pole

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية