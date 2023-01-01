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MiniBattles

MiniBattles

poki.com

اللعب على الويب

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MiniBattles هي لعبة متعددة اللاعبين حيث يمكنك أنت وأصدقاؤك تحدي بعضكم البعض في ما يصل إلى 30 لعبة صغيرة. لن تشعر بالملل أبدًا من لعب MiniBattles لأن كل لعبة مختلفة وتقدم طريقة لعب فريدة من نوعها. هناك ألعاب رياضية، طيران، ملاكمة، إطلاق نار، ألعاب قتالية وغيرها الكثير! وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك لعب كل هذه الألعاب باستخدام زر واحد فقط. انطلق ولعب MiniBattles مع أصدقائك وأظهر لهم من هو الفائز! ​​اضغط على الزر المقابل في زوايا الشاشة أو استخدم زر لوحة المفاتيح المخصص لك. الإجراء (اللاعب 1) - الإجراء C (اللاعب 2) - الإجراء N (لاعب 3) - Q Action (لاعب 4) - P Action (لاعب 5) - إجراء مفتاح السهم الأيسر (لاعب 6) - تم إنشاء MiniBattles بواسطة Shared Dreams Studio. اطلع على ألعابهم الأخرى 12 MiniBattles وMiniMissions على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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