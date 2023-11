QWOP هي لعبة مهارة حيث يجب عليك التحكم في حركة أرجل الرياضي لجعل الشخصية تتحرك للأمام بينما تحاول تجنب السقوط. يجب عليك القيام بكل هذا فقط باستخدام مفاتيح Q وW وO وP! يعمل كل من المفتاحين Q وW على تحريك أحد فخذي العداء، بينما يعمل المفتاحان O وP على تحريك ساقي العداء. يقوم مفتاح Q بتحريك فخذ العداء الأيمن إلى الأمام والفخذ الأيسر إلى الخلف، ويؤثر مفتاح W أيضًا على الفخذين ويفعل العكس. يعمل مفتاحا O وP بنفس طريقة عمل مفتاحي Q وW، ولكن مع ربلة ساق العداء. يتأثر المقدار الفعلي لحركة المفصل بالمقاومة الناتجة عن قوى الجاذبية والقصور الذاتي الواقعة عليه. الشخص الوحيد الذي تحتاج إلى التنافس معه هو نفسك في QWOP. هل لديك المثابرة لتشعر وكأنك الفائز؟ تفضل باللعب، وشارك درجاتك مع أصدقائك أثناء تواجدك فيها. تأكد من التحقق من تكملة QWOP GIRP على Poki! تحكم في حركة أرجل الرياضي لجعل الشخصية تتحرك للأمام أثناء محاولتها تجنب السقوط باستخدام مفاتيح Q وW وO وP فقط. تم إنشاء QWOP بواسطة Bennett Foddy. العب ألعابهم الأسطورية الأخرى على Poki: Get On Top، وToo Many Ninjas، وGIRP، وLittle Master Cricket، وPole Riders

الموقع الإلكتروني: poki.com

