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Double Dodgers

Double Dodgers

poki.com

اللعب على الويب

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Double Dodgers هي لعبة مهارة حيث يتعين عليك التنقل بين شخصيتك التي تتجول على رصيف خطير، بينما تلعب لعبة على هاتفك المحمول! تحرك من اليسار إلى اليمين لتفادي العوائق التي تعترض طريقك، واقفز مع الشخصية الموجودة على هاتفك لتنجو. السيطرة على كلا الشخصيتين في نفس الوقت دون الوقوع في تحقيق درجة عالية! يمكنك فتح الكثير من الأشكال المختلفة لهاتفك من خلال اللعب. هل يمكنك المراوغة مرتين في طريقك عبر الشوارع؟ الضوابط: نقل - مفاتيح الأسهم / Wasd نبذة عن المبدع: تم إنشاء Double Dodgers بواسطة Pelican Party. إنهم معروفون بـ Nugget Royale وDucklings.io، وكلاهما قابل للعب هنا على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Double Dodgers. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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