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Cats Love Cake

Cats Love Cake

poki.com

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Cat Loves Cake هي لعبة مهارة حيث عليك أن تقفز قطتك عبر المستوى دون الاصطدام بأي عوائق. افتح المزيد والمزيد من الحيوانات القابلة للعب عند إكمال المستويات. إذا فشلت عدة مرات، فسيظهر لك المستوى الطريق الأمثل الذي يجب أن تسلكه. هل يمكنك إنهاء جميع المستويات وفتح جميع الشخصيات القابلة للعب؟ الحركة - مفاتيح الأسهم تم إنشاء Cat Loves Cake بواسطة DoubleDutch Games. هذه هي لعبتهم الثانية على Poki بعد Pogo Penguin

الموقع الإلكتروني: poki.com

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