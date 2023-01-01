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Swingo

Swingo

poki.com

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Swingo هي لعبة أركايد تجمع بين المنصات وأنواع الحركة في حزمة واحدة ممتعة. يمكنك التحكم في شخصية نطاطة لطيفة لا يمكنها التحرك إلا باستخدام خطاف تصارع. أطلق الخطاف واسحب نفسك في الاتجاه الذي تريد الذهاب إليه! سوف تتأرجح شخصيتك وترتد حتى تصل إلى الفاكهة في نهاية كل مستوى. يمنحك كل مستوى تم الانتهاء منه بنجاح بعض النقاط التي تضيف ما يصل إلى فتح شخصيات جديدة رائعة. الأول هو الضفدع، هل ستتمكن من فتح جميع الحيوانات؟ ستحب استكشاف المستويات النابضة بالحياة والإبداعية المليئة بالمفاجآت في Swingo! استخدم خطاف التصارع للتنقل! صوب وأطلق النار - انقر بالماوس الأيسر، اسحب، ثم أطلق. هناك الكثير من شخصيات Swingo الفريدة في اللعبة لفتحها. تم تصميمها جميعًا على غرار الحيوانات. تم إنشاء Swingo بواسطة Blumgi، وهو استوديو لتطوير الألعاب مقره في فرنسا. العب ألعابهم الأسطورية على Poki: Blumgi Rocket وBlumgi Ball وBlumgi CastleSwingo مجانية للعب على Poki.Swingo قابلة للعب على كل من الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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