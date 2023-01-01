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Blumgi Ball

Blumgi Ball

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Blumgi Ball هي لعبة رياضية تجمع بين أنواع المنصات والألغاز في حزمة واحدة ممتعة. هدفك هو ببساطة تمرير الكرة عبر الطوق مثل كرة السلة الكلاسيكية القديمة. يمكنك القيام بذلك باستخدام نظام المقلاع حيث تقوم بسحب المؤشر وفقًا للكثافة التي تريد رمي الكرة بها، ثم تطلقه للرمي. لكن مهلا - هناك تطور! في Blumgi Ball، لديك قوة خارقة في التحرك مباشرة بجانب كرتك. يفتح هذا نطاقًا واسعًا من الاحتمالات عندما يتعلق الأمر بصنع مجموعات متسلسلة والانغماس في الأسلوب. يمنحك كل مستوى تم الانتهاء منه بنجاح بعض النقاط التي تضيف ما يصل إلى فتح شخصيات جديدة رائعة. ستحب استكشاف المستويات النابضة بالحياة والإبداعية المليئة بالمفاجآت في Blumgi Ball! قم بتمرير الكرة عبر الشبكة باستخدام نظام المقلاع حيث تقوم بسحب المؤشر وفقًا للكثافة التي تريد رمي الكرة بها، ثم حرره لرميها .صوب وأطلق النار - انقر بزر الفأرة الأيسر، واسحب، ثم أطلق، الانتقال الفوري إلى الكرة - شريط المسافة. هناك 9 شخصيات Blumgi Ball فريدة من نوعها في اللعبة حتى الآن. تم تصميمها جميعًا على غرار الحيوانات. تم إنشاء Blumgi Ball بواسطة Blumgi، وهو استوديو لتطوير الألعاب مقره في فرنسا. العب لعبة المهارات الأسطورية الخاصة بهم على Poki: Blumgi RocketBlumgi Ball مجانية للعب على Poki. يمكن لعب Blumgi Ball على كل من الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blumgi Ball. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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