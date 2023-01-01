Soccer Skills Champions League هي لعبة رياضية تم إنشاؤها بواسطة Radical Play. استمتع بلعبة كرة قدم سريعة الوتيرة ثلاثية الأبعاد تتضمن 11 مباراة مقابل 11. اختر فريقًا وطنيًا لكرة القدم، وانتقل عبر الجولات من ربع النهائي ونصف النهائي إلى النهائي الكبير للبطولة! بغض النظر عما إذا كنت تسميها كرة القدم أو كرة القدم، فسوف تحب هذه اللعبة الصعبة. سوف يضعك في منتصف الحدث ويبرز أفضل مهاراتك. ما عليك سوى سحب إصبعك بالماوس نحو الاتجاه الذي تريد تحريكه. عندما تترك الكرة، سوف تركل الكرة. ستؤثر شدة السحب على سرعة لاعبك، بالإضافة إلى قوة ركلاتك. هل أنت مستعد للفوز بدوري أبطال مهارات كرة القدم؟ اسحب إصبعك بالماوس نحو الاتجاه الذي تريد التحرك فيه. عندما تترك الكرة، سوف تركل الكرة. ستؤثر شدة السحب على سرعتك بالإضافة إلى قوتك.Soccer Skills Champions League هي لعبة رياضية تم إنشاؤها بواسطة Radical Play. العب لعبتهم الرياضية الأخرى التي تسبب الإدمان على Poki: Soccer Skills Euro Cup!

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