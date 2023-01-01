Soccer Skills Euro Cup هي لعبة رياضية تم إنشاؤها بواسطة Radical Play. استمتع بلعبة كرة قدم سريعة الوتيرة ثلاثية الأبعاد تتضمن 11 مباراة مقابل 11. هذه هي نسخة كأس أوروبا 2021. من السهل جدًا ممارسة اللعبة، كما أنها تسبب الإدمان أيضًا! اختر فريقًا وطنيًا لكرة القدم، وانضم إلى بطولة أوروبا وحاول التغلب على جميع خصومك. ما عليك سوى سحب إصبعك أو الماوس نحو الاتجاه الذي تريد تحريكه. عندما تترك الكرة، سوف تركل الكرة. ستؤثر شدة السحب على سرعة لاعبك، بالإضافة إلى قوة ركلاتك. هل أنت مستعد للفوز بكأس أوروبا لمهارات كرة القدم؟ اسحب إصبعك أو الماوس نحو الاتجاه الذي تريد التحرك فيه. عندما تترك الكرة، سوف تركل الكرة. ستؤثر شدة السحب على سرعتك بالإضافة إلى قوتك.Soccer Skills Euro Cup هي لعبة رياضية تم إنشاؤها بواسطة Radical Play. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

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