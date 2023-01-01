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Soccer Skills World Cup

Soccer Skills World Cup

poki.com

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Soccer Skills World Cup هي لعبة رياضية ثلاثية الأبعاد تمكنك من لعب دورات كرة قدم مليئة بالإثارة أثناء التنقل. العب مباريات كرة قدم واقعية سريعة الوتيرة عبر الإنترنت ضد الكمبيوتر أو أناس حقيقيين، وقم بقيادة فريقك المفضل إلى النصر! اختر فريقًا وطنيًا لكرة القدم، وانتقل عبر الجولات من ربع النهائي ونصف النهائي إلى النهائي الكبير للبطولة! بغض النظر عما إذا كنت تسميها كرة القدم أو كرة القدم، فسوف تحب هذه اللعبة الصعبة. سوف يضعك في منتصف الحدث ويبرز أفضل مهاراتك. ما عليك سوى سحب إصبعك بالماوس نحو الاتجاه الذي تريد تحريكه. عندما تترك الكرة، سوف تركل الكرة. ستؤثر شدة السحب على سرعة لاعبك، بالإضافة إلى قوة ركلاتك. سيمكنك كأس العالم لمهارات كرة القدم من أداء رميات التماس والركلات الركنية والأخطاء وركلات الجزاء! هل أنت مستعد لأن تكون فريق كرة القدم الأكثر شهرة في العالم؟ اسحب إصبعك بالماوس نحو الاتجاه الذي تريد التحرك فيه. عندما تترك الكرة، سوف تركل الكرة. ستؤثر شدة السحب على سرعتك بالإضافة إلى قوتك. كأس ​​العالم لمهارات كرة القدم هي لعبة رياضية تم إنشاؤها بواسطة Radical Play. العب الألعاب الرياضية الأخرى التي تسبب الإدمان على Poki: Soccer Skills Euro Cup وSoccer Skills Champions Leagueنعم، تحتوي جميع ألعاب Soccer Skills على وضع متعدد اللاعبين يتيح لك لعب مباريات ضد أناس حقيقيين. يمكنك لعب Soccer Skills World Cup مجانًا على Poki.Soccer Skills يمكن لعب كأس العالم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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