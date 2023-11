تنافس ضد أبطال كرة القدم ذوي الرؤوس الكبيرة! تتيح لك هذه اللعبة الرياضية اللعب في مباريات وبطولات 1 ضد 1 و2 ضد 2. هناك عشرات الفرق الأوروبية التي تضم لاعبين نجمين. في وضع المجموعة، يمكنك الانضمام إلى صديق أو اللعب ضد بعضكم البعض. حاول أن تتفوق على كل فريق في لعبة Heads Arena: Euro Soccer! العب وضع اللعب "Will Grigg Mode" واستمع إلى مشجعي كرة القدم وهم يغنون ترنيمة "Will Grigg's on fire" الفيروسية في كل مرة تسجل فيها هدفًا مثل Will Grigg ضد Bastian Schweinsteiger في المباراة بين أيرلندا الشمالية ضد ألمانيا!

الموقع الإلكتروني: poki.com

