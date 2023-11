العب لعبة "Let Will Grigg Play!" واغتنم فرصتك للعب Will Grigg ضد نجم ويلز Gareth Bale واستمع إلى مشجعي كرة القدم وهم يغنون ترنيمة "Will Grigg's on fire" واسعة الانتشار في كل مرة تسجل فيها باسم Will Grigg. إذا سجلنا 100,000 نقطة "أهداف جريج" الافتراضية قد تجذب انتباه مدرب أيرلندا الشمالية مايكل أونيل ونقنعه بالسماح لويل جريج أخيرًا بلعب بطولة أمم أوروبا 2016! جاهز - العب - سجل!

الموقع الإلكتروني: poki.com

