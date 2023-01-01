Crazy Freekick

سجل الأهداف لآلاف النقاط في الركلة الحرة المجنونة! تتيح لك لعبة كرة القدم هذه اللعب ضمن فرق من الأرجنتين وألمانيا وإيطاليا والبرازيل وإنجلترا وفرنسا. يوجد مقياسان للتصويب يحددان ما إذا كنت ستسجل أم لا. استمر في الركل لكسب مكافآت أعلى!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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