WebCatalog
Crazy Freekick

Crazy Freekick

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Crazy Freekick على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سجل الأهداف لآلاف النقاط في الركلة الحرة المجنونة! تتيح لك لعبة كرة القدم هذه اللعب ضمن فرق من الأرجنتين وألمانيا وإيطاليا والبرازيل وإنجلترا وفرنسا. يوجد مقياسان للتصويب يحددان ما إذا كنت ستسجل أم لا. استمر في الركل لكسب مكافآت أعلى!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crazy Freekick. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Crazy Pig Simulator

Crazy Pig Simulator

poki.com

Heads Arena: Euro Soccer

Heads Arena: Euro Soccer

poki.com

Penalty Shooters 2

Penalty Shooters 2

poki.com

Super Soccer Star 2

Super Soccer Star 2

poki.com

Foot Chinko

Foot Chinko

poki.com

Let Will Grigg Play

Let Will Grigg Play

poki.com

Flicking Soccer

Flicking Soccer

poki.com

Bubbles 2

Bubbles 2

poki.com

Soccer FRVR

Soccer FRVR

soccer.frvr.com

Four in a Row

Four in a Row

poki.com

Crazy Party

Crazy Party

poki.com

Crazy Games

Crazy Games

crazygames.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية