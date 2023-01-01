تمثل لعبة Soccer FRVR تحديًا حقيقيًا لعشاق كرة القدم. انقر واركل الكرة في الاتجاه الصحيح، وتغلب على حارس المرمى وحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في ركلات الترجيح التي لا نهاية لها!

الموقع الإلكتروني: soccer.frvr.com

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