سجل ركلات الجزاء للفوز ببطولة كرة القدم الإنجليزية! تضم لعبة Penalty Shooters 32 فريقًا حقيقيًا، بما في ذلك Stoke City وManchester United وWolverhampton. في حالة الهجوم، يجب عليك انتظار اللحظة المناسبة لركل الكرة بهدف مثالي. كحارس مرمى، يمكنك الغوص نحو الكرة!

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