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Penalty Shooters

Penalty Shooters

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Penalty Shooters على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سجل ركلات الجزاء للفوز ببطولة كرة القدم الإنجليزية! تضم لعبة Penalty Shooters 32 فريقًا حقيقيًا، بما في ذلك Stoke City وManchester United وWolverhampton. في حالة الهجوم، يجب عليك انتظار اللحظة المناسبة لركل الكرة بهدف مثالي. كحارس مرمى، يمكنك الغوص نحو الكرة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Penalty Shooters. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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