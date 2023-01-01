Curling FRVR

ضع الحجارة بالقرب من وسط المنزل وسجل أكبر عدد ممكن من النقاط! هل أنت بكرة الشعر ماهرة؟ هل يمكنك الاجتياح مثل المحترفين؟ جرب هذه اللعبة المجانية والمسببة للإدمان وتغلب على أفضل نتيجة لأصدقائك!

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