Gold Train FRVR

اصطحب القطار إلى المحطة التالية واملأه بكل ما تستطيع من الذهب. كن حذرا، هناك العديد من المخاطر على مسارات القطار! هل أنت سائق السكك الحديدية ماهرة؟ جرب هذه اللعبة المجانية والمسببة للإدمان وتغلب على أفضل نتيجة لأصدقائك!

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