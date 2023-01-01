Gold Digger FRVR
golddigger.frvr.com
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gold Digger FRVR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: golddigger.frvr.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gold Digger FRVR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Idle Gold Miner
poki.com
Gold Train FRVR
goldtrain.frvr.com
Gold Miner
poki.com
Gold Mahjong FRVR
goldmahjong.frvr.com
Gold Digger FRVR
poki.com
Idle Digging Tycoon
poki.com
Idle Miner Tycoon: Gold & Cash
now.gg
Worlds FRVR
worlds.frvr.com
Idle Success
poki.com
Bowlin'go FRVR
bowlingo.frvr.com
Deep Town: Idle Mining Tycoon
now.gg
Gold Mine Slots
now.gg