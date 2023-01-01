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Just One?

Just One?

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Just One? على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

واحد فقط؟ هي لعبة مهارة رائعة حيث يتعين عليك التصويب وإطلاق الكرة في كوب للانتقال إلى المستوى التالي. كلما زاد عدد الجدران التي تستخدمها لترتد كرتك عليها، زادت نقاط التحرير والسرد الخاصة بك! في واحدة فقط؟ على Poki، تصبح المستويات أصعب فأصعب مع المزيد من العوائق، لذا كن حذرًا لأنه لديك حياة واحدة فقط لتلعب بها! تم تطوير اللعبة كلعبة HTML5 مما يعني أنه يمكنك لعب لعبة واحدة فقط؟ على كل من متصفح سطح المكتب والمحمول! عناصر التحكم: التصوير - السحب والنقر بالماوس حول المبدع: ألعاب QKY هي منشئ هذه اللعبة التي تسبب الإدمان. وهم أيضًا منشئو Stickjet Challenge على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Just One?. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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