واحد فقط؟ هي لعبة مهارة رائعة حيث يتعين عليك التصويب وإطلاق الكرة في كوب للانتقال إلى المستوى التالي. كلما زاد عدد الجدران التي تستخدمها لترتد كرتك عليها، زادت نقاط التحرير والسرد الخاصة بك! في واحدة فقط؟ على Poki، تصبح المستويات أصعب فأصعب مع المزيد من العوائق، لذا كن حذرًا لأنه لديك حياة واحدة فقط لتلعب بها! تم تطوير اللعبة كلعبة HTML5 مما يعني أنه يمكنك لعب لعبة واحدة فقط؟ على كل من متصفح سطح المكتب والمحمول! عناصر التحكم: التصوير - السحب والنقر بالماوس حول المبدع: ألعاب QKY هي منشئ هذه اللعبة التي تسبب الإدمان. وهم أيضًا منشئو Stickjet Challenge على Poki.

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