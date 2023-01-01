Golfinity هي لعبة أركايد ميني غولف حيث تمر عبر عوائق كل مستوى للوصول إلى العلم الموجود في الحفرة. يمكنك التصويب وقياس قوة الضربة عن طريق سحب الماوس. لكي تفوز، يجب أن تكون دقيقًا فيما يتعلق بزوايا الارتداد والقوة التي تضعها في الكرة. هناك أيضًا وضع لا نهاية له به صعوبات متعددة للاختيار من بينها إذا كنت تفضل ضرب الكرة لأطول فترة ممكنة! كن حذرًا بشأن الضربات غير المجدية في الوضع اللانهائي، حيث ستفقد نقاطًا صحية إذا فاتتك الحفرة. هل أنت مستعد لخوض المنافسات؟ تم إنشاء لعبة Golfinity بواسطة MHP Indie Labs. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Golfinity مجانًا على Poki. ويمكن لعب Golfinity على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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