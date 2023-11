One More Bounce هي لعبة مهارة من SMG Studios، مبدعي One More Line وOne More Dash والمزيد! ارسم خطًا في الزاوية اليمنى لتوجيه الصورة الرمزية الخاصة بك للارتداد عبر كل مستوى. حاول جمع كل الماس لإظهار براعتك! لكن كن حذرا؛ إذا وصلت إلى الحدود الوردية، فإن رحلتك قد انتهت. مع أكثر من 100 مستوى وأوضاع لعب مختلفة، من المؤكد أن لعبة One More Bounce on Poki ستبقيك مستمتعًا لساعات. العب One More Bounce وافتح السمات والصور الرمزية الجديدة. عناصر التحكم: الماوس - انقر واسحب لرسم خط، مفتاح المسافة - التنقل في القائمة. نبذة عن المبدع: One More Bounce هو الإصدار الثالث من سلسلة One More من SMG Studios، ومقرها في ملبورن، أستراليا. تتكون السلسلة أيضًا من One More Dash وOne More Line. وهم أيضًا منشئو Super One More Jump وThumb Drift والمزيد.

الموقع الإلكتروني: poki.com

