One More Line هي لعبة أركيد غير رسمية حيث يمكنك معرفة المدة التي يمكن أن ينمو فيها خطك! هذه اللعبة التي تم إنشاؤها بواسطة SMG Studios، ستختبر مهاراتك وتوقيتك، وهي لعبة مسببة للإدمان للغاية. العب One More Line على Poki وشاهد مدى الجنون الذي يمكن أن يصل إليه خطك. أمسك شريط المسافة الخاص بك في الوقت المناسب تمامًا لتأرجح خطك من نقطة إلى أخرى. دهس الجوانب وانتهى خطك! إنها لعبة بسيطة بشكل خادع، ولكنها صعبة بشكل لا يصدق، قم بتجربة لعبة One More Line on Poki اليوم. عناصر التحكم: الفضاء - استمر في التأرجح حول المبدع: One More Line هو الدفعة الثالثة من سلسلة One More من SMG Studios، ومقرها في ملبورن، أستراليا. تتكون السلسلة أيضًا من One More Dash وOne More Bounce. وهم أيضًا منشئو Super One More Jump وThumb Drift والمزيد.

الموقع الإلكتروني: poki.com

