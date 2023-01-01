WebCatalog
GoBattle

GoBattle

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GoBattle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

GoBattle هي لعبة حفلات أركيد تم إنشاؤها بواسطة YouDevice. تنافس مع أصدقائك في التعاون المحلي! هناك الكثير من الألعاب المصغرة المجنونة حيث يمكن أن تتألق كل مهاراتك، والتوقيت، والاستراتيجية، والسرعة، وغير ذلك الكثير! استمتع بهذه السلسلة المجنونة المليئة بالإثارة من الألعاب المصغرة على أكمل وجه! اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لكل لعبة صغيرة تم إنشاء GoBattle بواسطة YouDevice. يمكنك لعب GoBattle على متصفحك أو على الهاتف المحمول دون تثبيت أو تنزيل أي شيء مجانًا على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GoBattle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Crazy Party

Crazy Party

poki.com

Crazy Platez

Crazy Platez

poki.com

Paint Strike

Paint Strike

poki.com

Hospital Stories: Doctor Soccer

Hospital Stories: Doctor Soccer

poki.com

Hospital Series: Doctor Rugby

Hospital Series: Doctor Rugby

poki.com

Call of Tanks

Call of Tanks

poki.com

Tap Tricks

Tap Tricks

poki.com

Minibattles Survivor

Minibattles Survivor

poki.com

Pipes

Pipes

poki.com

Crazy Cars

Crazy Cars

poki.com

Hospital Stories: Doctor Rugby

Hospital Stories: Doctor Rugby

poki.com

Craftomation 1

Craftomation 1

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية