GoBattle هي لعبة حفلات أركيد تم إنشاؤها بواسطة YouDevice. تنافس مع أصدقائك في التعاون المحلي! هناك الكثير من الألعاب المصغرة المجنونة حيث يمكن أن تتألق كل مهاراتك، والتوقيت، والاستراتيجية، والسرعة، وغير ذلك الكثير! استمتع بهذه السلسلة المجنونة المليئة بالإثارة من الألعاب المصغرة على أكمل وجه! اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لكل لعبة صغيرة تم إنشاء GoBattle بواسطة YouDevice. يمكنك لعب GoBattle على متصفحك أو على الهاتف المحمول دون تثبيت أو تنزيل أي شيء مجانًا على Poki.

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