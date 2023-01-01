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Tap Tricks

Tap Tricks

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tap Tricks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Tap Tricks هي لعبة تزلج على الجليد تم تطويرها بواسطة Gesinimo Games. حافظ على قفزتك وأطلقها في التوقيت المناسب لإطلاق الحيل والأرقام! دع تدفق اللعبة يتولى السيطرة في هذه المغامرة المتفجرة على لوح التزلج. انطلق وأظهر قوة تزلجك! اضغط مع الاستمرار على الشاشة لتحريك الإجراءات. تم إنشاء Tap Tricks بواسطة Gesinimo Games. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tap Tricks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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