Tap Tricks هي لعبة تزلج على الجليد تم تطويرها بواسطة Gesinimo Games. حافظ على قفزتك وأطلقها في التوقيت المناسب لإطلاق الحيل والأرقام! دع تدفق اللعبة يتولى السيطرة في هذه المغامرة المتفجرة على لوح التزلج. انطلق وأظهر قوة تزلجك! اضغط مع الاستمرار على الشاشة لتحريك الإجراءات. تم إنشاء Tap Tricks بواسطة Gesinimo Games. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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