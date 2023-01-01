Rhomb هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Kek Games. في تجربة الألغاز البسيطة المريحة هذه، تحتاج إلى فك عقدة من المعينات باتباع الترتيب الصحيح. افحص كل سطر واتصاله لتحديد المعين الذي تحتاج إلى تحريره أولاً، وتجنب الاصطدام بالمعينات الأخرى. يكتمل المستوى عندما تقوم بتحرير كافة المعينات بنجاح. إذا واجهتك مشكلة، استخدم ميزة التلميح من خلال النقر على زر النقاط الثلاث الموجود أعلى اللغز. هل يمكنك إنهاء جميع المستويات في المعين؟ تفضل وجربها! انقر أو اضغط على المعين لفك ربطه دون لمس المعينات الأخرى. تم إنشاء المعين بواسطة Kek Games. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rhomb. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.