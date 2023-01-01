Black هي تجربة ألغاز بسيطة حيث يختلف كل مستوى بشكل أساسي. هناك أكثر من 25 لغزًا فريدًا ومصممًا بشكل جميل، وعليك التفكير خارج الصندوق لحلها جميعًا. لا تتردد في استخدام زر المصباح الكهربائي الذي سيظهر في الزاوية العلوية اليمنى إذا كنت عالقًا في أحد المستويات. لاحظ أن هناك تلميحات متعددة لكل مستوى، تأكد من قراءتها جميعًا. ما مدى سرعة إنهاء جميع المستويات الـ 25 وإكمال اللون الأسود؟ استخدم زر الماوس الأيسر للتفاعل مع اللغز. انقر فوق المصباح الكهربائي للحصول على تلميحات. تم إنشاء اللون الأسود بواسطة Bart Bonte. اطلع على ألعابهم الأخرى على Poki: Blue وGreen وFactory Balls Forever.

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