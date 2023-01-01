WebCatalog
Black

Black

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Black على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Black هي تجربة ألغاز بسيطة حيث يختلف كل مستوى بشكل أساسي. هناك أكثر من 25 لغزًا فريدًا ومصممًا بشكل جميل، وعليك التفكير خارج الصندوق لحلها جميعًا. لا تتردد في استخدام زر المصباح الكهربائي الذي سيظهر في الزاوية العلوية اليمنى إذا كنت عالقًا في أحد المستويات. لاحظ أن هناك تلميحات متعددة لكل مستوى، تأكد من قراءتها جميعًا. ما مدى سرعة إنهاء جميع المستويات الـ 25 وإكمال اللون الأسود؟ استخدم زر الماوس الأيسر للتفاعل مع اللغز. انقر فوق المصباح الكهربائي للحصول على تلميحات. تم إنشاء اللون الأسود بواسطة Bart Bonte. اطلع على ألعابهم الأخرى على Poki: Blue وGreen وFactory Balls Forever.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Black. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Blue

Blue

poki.com

Green

Green

poki.com

Pink

Pink

poki.com

Factory Balls Forever

Factory Balls Forever

poki.com

Sugar, Sugar 2

Sugar, Sugar 2

poki.com

Freecell Solitaire

Freecell Solitaire

poki.com

Sugar, Sugar

Sugar, Sugar

poki.com

Brain Dozer

Brain Dozer

poki.com

FlowZ

FlowZ

poki.com

Who Is?

Who Is?

poki.com

Block Toggle

Block Toggle

poki.com

Energy

Energy

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية