WebCatalog
Sugar, Sugar

Sugar, Sugar

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sugar, Sugar على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Sugar، Sugar هي لعبة محاكاة أنشأها بارت بونتي. حل الألغاز عن طريق غربلة السكر في فناجين القهوة! مهمتك هي رسم الجسور والخطوط في مكان جيد لالتقاط كل حبة. سيكون لكل مستوى تحدي جديد ورائع، وتزداد العقبات صعوبة مع تقدم اللعبة. ركز للوصول إلى كل هدف تفصيلي! استخدم زر الفأرة الأيسر أو إصبعك لرسم خط وملء الكؤوس. سيكون هذا الخط بمثابة جدار أو حاجز لمنع السكر من السقوط خارج المنطقة المطلوبة. السكر، السكر تم إنشاؤه بواسطة بارت بونتي. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Blue وGreen وFactory Balls Forever.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sugar, Sugar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Sugar, Sugar 2

Sugar, Sugar 2

poki.com

Pink

Pink

poki.com

Sugar, Sugar 3

Sugar, Sugar 3

poki.com

Black

Black

poki.com

Factory Balls Forever

Factory Balls Forever

poki.com

Blue

Blue

poki.com

Cosmos Lines

Cosmos Lines

poki.com

Lines to Fill

Lines to Fill

poki.com

Hex FRVR

Hex FRVR

poki.com

Green

Green

poki.com

Sugar Eyes

Sugar Eyes

poki.com

Cannon Strike

Cannon Strike

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية