Sugar، Sugar هي لعبة محاكاة أنشأها بارت بونتي. حل الألغاز عن طريق غربلة السكر في فناجين القهوة! مهمتك هي رسم الجسور والخطوط في مكان جيد لالتقاط كل حبة. سيكون لكل مستوى تحدي جديد ورائع، وتزداد العقبات صعوبة مع تقدم اللعبة. ركز للوصول إلى كل هدف تفصيلي! استخدم زر الفأرة الأيسر أو إصبعك لرسم خط وملء الكؤوس. سيكون هذا الخط بمثابة جدار أو حاجز لمنع السكر من السقوط خارج المنطقة المطلوبة. السكر، السكر تم إنشاؤه بواسطة بارت بونتي. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Blue وGreen وFactory Balls Forever.

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