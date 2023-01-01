صب حبات السكر في الكأس! في تكملة اللغز هذه، يجب عليك رسم المنحدرات والمسارات المتعرجة. تتضمن المستويات المتقدمة أكوابًا متعددة ومرشحات القهوة. قم بتوجيه السكر من خلال المرشحات الملونة لتتناسب مع الأكواب المقابلة. استخدم الناقلات الآنية لتحقيق النصر في Sugar, Sugar 3!

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