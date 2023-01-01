Fireboy and Watergirl
poki.com
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fireboy and Watergirl على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: poki.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fireboy and Watergirl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Fireboy and Watergirl 2
poki.com
Fireboy and Watergirl 3
poki.com
Fireboy and Watergirl 5
poki.com
Temple Run 2: Jungle Fall
poki.com
Doodle God: Good Old Times
poki.com
Temple Run 2: Frozen Shadows
poki.com
Temple Run 2: Frozen Festival
poki.com
Dark Light Swap
poki.com
Test Subject Arena 2
poki.com
Fireboy and Watergirl 4
poki.com
Little Alchemy
littlealchemy.com
Goose Game
poki.com