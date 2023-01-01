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Fireboy and Watergirl

Fireboy and Watergirl

poki.com

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Fireboy and Watergirl هي لعبة على الإنترنت حيث تلعب دور شخصيتين في وضع الفريق وعليك الهروب من معبد غامض. في هذا الإصدار الأول من "Forest Temple" عليك الهروب من مستويات الغابة الخطيرة. ويجب تجنب اختلاط العناصر مع بعضها البعض، والابتعاد عن الطين الأخضر. استخدم العمل الجماعي لتوجيه كل شخصية خلال كل مستوى. اضغط على الأذرع، وقم بتنشيط المفاتيح، واعمل معًا للتقدم! تتضمن سلسلة Fireboy and Watergirl: Fireboy and Watergirl 2 (The Light Temple)، Fireboy and Watergirl 3 (The Ice Temple)، Fireboy and Watergirl 4 (The Crystal Temple) وFireboy و فتاة الماء 5 (العناصر).

الموقع الإلكتروني: poki.com

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