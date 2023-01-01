Fireboy and Watergirl 4

اجمع الماس وحل ألغاز المنصة في Fireboy وWatergirl 4! لقد عادت الشخصيات الأولية لمزيد من الحركة الغامضة. يمكنك الضغط على الأزرار والأذرع لتنشيط المنصات وفتح الأبواب. تذكر أن النار والماء لا يمكن أن يختلطا على الإطلاق!

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