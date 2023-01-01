WebCatalog
Fireboy and Watergirl 4

Fireboy and Watergirl 4

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fireboy and Watergirl 4 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اجمع الماس وحل ألغاز المنصة في Fireboy وWatergirl 4! لقد عادت الشخصيات الأولية لمزيد من الحركة الغامضة. يمكنك الضغط على الأزرار والأذرع لتنشيط المنصات وفتح الأبواب. تذكر أن النار والماء لا يمكن أن يختلطا على الإطلاق!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fireboy and Watergirl 4. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Fireboy and Watergirl 5

Fireboy and Watergirl 5

poki.com

Cut The Rope 2

Cut The Rope 2

poki.com

Time Clones

Time Clones

poki.com

Fireboy and Watergirl 3

Fireboy and Watergirl 3

poki.com

Duo Survival

Duo Survival

poki.com

Duo Vikings 2

Duo Vikings 2

poki.com

Backflipper

Backflipper

poki.com

Flip Runner

Flip Runner

poki.com

Forgotten Hill: The Wardrobe 4

Forgotten Hill: The Wardrobe 4

poki.com

Duo Vikings

Duo Vikings

poki.com

Doodle God

Doodle God

poki.com

kORi WALk

kORi WALk

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية