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Fireboy and Watergirl 5

Fireboy and Watergirl 5

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fireboy and Watergirl 5 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بحل ألغاز النظام الأساسي المزدوج واجمع مجموعة من الأحجار الكريمة في Fireboy وWatergirl 5! استخدم الماء واللهب لحماية شخصياتك من الخطر. يمكنك تفعيل المنصات المخفية وفتح الممرات السرية أثناء استكشاف كل مستوى. احذر من خلط العناصر!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fireboy and Watergirl 5. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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