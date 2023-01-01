Fireboy and Watergirl 5

قم بحل ألغاز النظام الأساسي المزدوج واجمع مجموعة من الأحجار الكريمة في Fireboy وWatergirl 5! استخدم الماء واللهب لحماية شخصياتك من الخطر. يمكنك تفعيل المنصات المخفية وفتح الممرات السرية أثناء استكشاف كل مستوى. احذر من خلط العناصر!

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